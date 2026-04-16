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Hypermnésique

Bertrand Beyern

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Il a en mémoire des milliers d'histoires, de faits et gestes, d'anecdotes, et commémore en permanence des événements dont il est le dernier à avoir gardé trace. Un vagabondage dans la tête de Bertrand Beyern, tout en drôlerie et en émotion. Enfant, Bertrand Beyern connaissait déjà les noms de tous les footballeurs du championnat de France, les adresses des meilleurs restaurants du pays, la date de la première étreinte charnelle de Balzac avec sa future épouse ou celle du mariage de Léon Zitrone. Sa mémoire retient des milliers de faits et gestes, et commémore en permanence des événements dont il est le dernier à avoir gardé trace. Que faire de cette mémoire infaillible ? Est-elle réconfortante ou au contraire terriblement pesante ? C'est à cette question que tente de répondre Bertrand Beyern en retraçant son parcours, depuis son enfance solitaire où, entouré d'adultes, il se découvrit très tôt un goût pour la nostalgie et les choses révolues. Son grand-père l'emmenait dans les cimetières, devenus au fil du temps son royaume et où il donne aujourd'hui des conférences durant lesquelles il offre à ses auditeurs une érudition et un rire salutaires. Doté d'une autodérision à toute épreuve et d'un humour noir qui lui sauve la mise les soirs de mauvaise lune, Bertrand Beyern réunit ses plus chers fantômes, fait appel à ses auteurs de chevet, convoque avec tendresse ses chanteurs favoris, chasse la poussière qui recouvre des disparus injustement oubliés et saupoudre son récit d'aphorismes grinçants ou espiègles. Pour bien observer sa vie, est-il persuadé, il n'est pas inutile de passer à côté.

Par Bertrand Beyern
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Bertrand Beyern

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Humour

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Hypermnésique

Bertrand Beyern

Paru le 16/04/2026

256 pages

Le Cherche Midi

20,50 €

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