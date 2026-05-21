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Mon livre spécial Pikachu et Evoli

Dragon d'or, Pokémon company The

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Un livre 100 % focus sur Pikachu et Evoli, rempli de jeux, de quiz et de coloriages ! Ce nouveau titre propose une immersion ludique dans l'univers de Pikachu et Evoli, les deux Pokémon les plus populaires de la franchise. Jeux, quiz, défis, coloriages et activités créatives se succèdent tout au long des 120 pages, dans un format coloré, facile à emporter partout. Un contenu varié et accessible, idéal pour occuper les enfants tout en stimulant leur imagination et leur sens de l'observation.

Par Dragon d'or, Pokémon company The
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or, Pokémon company The

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Mon livre spécial Pikachu et Evoli

Dragon d'or, Pokémon company The

Paru le 21/05/2026

120 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

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Scannez le code barre 9782821219625
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