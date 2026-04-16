Portraits de Villes est une collection de livres photographiques où une carte blanche est donnée à un(e) artiste pour illustrer la ville de son choix. C'est une invitation à parcourir les rues, à saisir les lumières, à écouter les murmures d'une ville à travers l'oeil de celui ou celle qui l'habite et l'interprète. Chaque livre est un voyage, guidé par le regard singulier de l'artiste, qui tisse un dialogue intime entre lui et la cité. Ici, c'est Frédéric Lebain qui porte son regard sur Tokyo. Frédéric Lebain, né en 1966 en France, est un artiste visuel reconnu pour son approche audacieuse et esthétique de la photographie. Ancien élève de l'Ecole Ferrandi, formé à la cuisine, il se réoriente rapidement vers la photographie et le stylisme visuel. Son travail se distingue par des séries photographiques originales qui questionnent l'objet, la culture et la mémoire, comme sa célèbre série Bibliothèques, où des planches de bois remplacent les livres, ou Mes vacances avec Holga, une exploration nostalgique à travers l'utilisation d'un appareil photo "toy-camera". Exposé tant en France qu'à l'international, Frédéric Lebain mêle humour, curiosité et réflexion critique, offrant une vision décalée et poétique du quotidien et de la culture matérielle.