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#Essais

New York

Philippe Reynald

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Portraits de Villes est une collection de livres photographiques où une carte blanche est donnée à un(e) artiste pour illustrer la ville de son choix. C'est une invitation à parcourir les rues, à saisir les lumières, à écouter les murmures d'une ville à travers l'oeil de celui ou celle qui l'habite et l'interprète. Chaque livre est un voyage, guidé par le regard singulier de l'artiste, qui tisse un dialogue intime entre lui et la cité. Ici, c'est Reynald Philippe qui porte son regard sur New York. Reynald Philippe est directeur artistique associé au sein du studio A. S. L. (Saint-Lazare), et vit à New York depuis 2009, ville qu'il arpente et photographie depuis plus d'une décennie il arpente les rues de New York avec son appareil - souvent argentique - et s'attache à capter des atmosphères urbaines singulières, jouant sur la lumière, les ombres, la composition et un sens aigu du cinéma urbain. Son travail cherche à créer ce qu'il décrit comme une "confusion temporelle", où passé et présent se mêlent pour restituer "l'essence" de la ville - un New York intemporel, parfois déserté, souvent mélancolique, hors des clichés touristiques.

Par Philippe Reynald
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Philippe Reynald

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

USA - New York

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DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

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New York

Philippe Reynald

Paru le 16/04/2026

64 pages

Gallimard Loisirs

20,00 €

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Scannez le code barre 9782742469871
9782742469871
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