Un cahier pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe et réussir en mathématiques ! Ce cahier de révision accompagne votre enfant tout au long de l'année : il reprend tous les points clés du programme de mathématiques grâce à des mémos de cours visuels, des exercices d'entraînement, et de visualisation. En bonus : 100 exercices progressifs en ligne, accessibles gratuitement en scannant un QR code. - Des résumés de cours qui reprennent l'ensemble des notions du nouveau programme. - Des exercices d'entraînement progressifs pour tester ses connaissances, avec plusieurs degrés de difficulté. - Des exercices de visualisation et des défis pour aller plus loin. - Des cartes mentales colorées pour favoriser la mémorisation. S'entraîner et progresser sur les points clés du programme ! Conforme au nouveau programme - Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage