Guide d’entrée en formation IFAS/IFAP

L'admission en formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ne s'improvise pas ! La clé de la réussite passe par une préparation sérieuse et méthodique de votre dossier (CV, lettre de motivation, document manuscrit) ainsi que par une bonne connaissance des attendus du jury pour bien vous préparer à l'entretien. Ce guide " tout-en-un " a été conçu comme un véritable coach nomade : nombreux conseils pratiques, témoignages de terrain, fiches de révision, le tout dans une langue simple et accessible. Par des formatrices à l'expertise reconnue dans l'accompagnement de candidats dans le domaine sanitaire et social. Plus de 30 vidéos, retour d'expérience de professionnels, d'anciens candidats, de membres de jury, etc. De nombreuses fiches pour redynamiser et actualiser vos connaissances sanitaires et sociales mais aussi pour consolider et vous entraîner au raisonnement mathématique. Des conseils pratiques pour gérer votre stress et vous préparer avec confiance à l'entretien. Un indispensable pour vous accompagner au cours des mois précédents les épreuves d'admission afin de mettre toutes les chances de réussite de votre côté !