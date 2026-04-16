Dessiner ses projets déco

Réagencer le séjour, repenser la décoration d'une chambre, aménager un coin bureau fonctionnel... Nos envies d'intérieur évoluent sans cesse. Pour leur donner forme, le dessin est un outil essentiel : il permet d'explorer, de structurer et de concrétiser chaque idée. Du choix d'un style aux harmonies de couleurs, des bases de la perspective aux techniques de représentation, cet ouvrage didactique vous accompagne pas à pas dans l'élaboration de votre projet. Clair et progressif, il propose de nombreux exemples, illustrations et exercices pratiques pour acquérir les fondamentaux du dessin d'architecture intérieure et apprendre à traduire visuellement vos intentions. Dans cette nouvelle édition, un chapitre entier est consacré au logiciel Sketchup, qui permet de donner vie en 3D à vos projets.