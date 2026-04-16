Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Dessiner ses projets déco

Elisa Brun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réagencer le séjour, repenser la décoration d'une chambre, aménager un coin bureau fonctionnel... Nos envies d'intérieur évoluent sans cesse. Pour leur donner forme, le dessin est un outil essentiel : il permet d'explorer, de structurer et de concrétiser chaque idée. Du choix d'un style aux harmonies de couleurs, des bases de la perspective aux techniques de représentation, cet ouvrage didactique vous accompagne pas à pas dans l'élaboration de votre projet. Clair et progressif, il propose de nombreux exemples, illustrations et exercices pratiques pour acquérir les fondamentaux du dessin d'architecture intérieure et apprendre à traduire visuellement vos intentions. Dans cette nouvelle édition, un chapitre entier est consacré au logiciel Sketchup, qui permet de donner vie en 3D à vos projets.

Par Elisa Brun
Chez Charles Massin

|

Auteur

Elisa Brun

Editeur

Charles Massin

Genre

Décoration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dessiner ses projets déco par Elisa Brun

Commenter ce livre

 

Dessiner ses projets déco

Elisa Brun

Paru le 16/04/2026

192 pages

Charles Massin

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707214898
9782707214898
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.