J'apprends le chinois avec Top Chinois

Les bases du chinois dans un outil complet ! Une méthode pratique et progressive pour apprendre facilement le chinois (Niveau A1) : - La prononciation de l'alphabet et des tons, avec vidéos explicatives - 60 leçons basées sur des situations de la vie quotidienne : engager la conversation, demander le chemin, planifier des vacances, demander le prix dans un magasin, commander des plats dans un restaurant, organiser une réunion de travail, consulter un médecin... - Dans chaque leçon : une version audio - le vocabulaire essentiel - des exercices ciblés (+ corrigés) - La grammaire de base - Des éclairages culturels En ligne : - Des vidéos explicatives - Les audios de tous les dialogues et des exercices de compréhension orale