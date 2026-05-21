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J'apprends le chinois avec Top Chinois

Yi Le, Amy Yi Le

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Les bases du chinois dans un outil complet ! Une méthode pratique et progressive pour apprendre facilement le chinois (Niveau A1) : - La prononciation de l'alphabet et des tons, avec vidéos explicatives - 60 leçons basées sur des situations de la vie quotidienne : engager la conversation, demander le chemin, planifier des vacances, demander le prix dans un magasin, commander des plats dans un restaurant, organiser une réunion de travail, consulter un médecin... - Dans chaque leçon : une version audio - le vocabulaire essentiel - des exercices ciblés (+ corrigés) - La grammaire de base - Des éclairages culturels En ligne : - Des vidéos explicatives - Les audios de tous les dialogues et des exercices de compréhension orale

Par Yi Le, Amy Yi Le
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Yi Le, Amy Yi Le

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Auto-apprentissage

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J'apprends le chinois avec Top Chinois

Yi Le, Amy Yi Le

Paru le 29/05/2026

224 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

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Scannez le code barre 9782807373273
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