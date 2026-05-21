Archives d'avant-garde

Connaît-on vraiment les artistes belges de l'avantgarde ? A travers la presse d'art des années 1920, Daniel Droixhe revisite les parcours artistiques qui ont accompagné l'émergence de la modernité. L'oeuvre des artistes belges d'avant-garde Victor Servranckx, Paul Joostens et Floris Jespers a été largement documentée dans des catalogues. Pourtant, certains travaux semblent s'être perdus. La presse d'art des années 1920 reproduit parfois ces oeuvres méconnues, offrant un témoignage précieux sur des créations oubliées. Daniel Droixhe nous invite à redécouvrir des artistes et des expositions qui ont façonné la vie culturelle belge. Daniel Droixhe est philologue, historien du livre, de la médecine et amateur d'art moderne. Il a enseigné à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Liège.