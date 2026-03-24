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#Essais

L'homme générique

Driss Ablali

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Les genres façonnent les énoncés, la textualité et le sens. Ils témoignent d'une variété d'usages, de postures et d'intentions qui font de la langue un espace pluriel et de chaque être qui la parle un homo genericus. A partir de corpus différenciés (tchats et courriels, chroniques et éditoriaux journalistiques, textes de randonnées et écrits littéraires), cet ouvrage entend démontrer comment le genre travaille en filigrane le sens de tout texte. Les genres constituent en effet un ciment stabilisateur. Mais, contrairement à une tradition qui a figé les genres dans des étiquettes, Driss Ablali cherche plutôt à en révéler la dynamique, en articulant des analyses linguistiques, sémiotiques et textométriques à la praxis discursive qui structure et chapeaute le genre.

Par Driss Ablali
Chez Editions Academia

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Auteur

Driss Ablali

Editeur

Editions Academia

Genre

Linguistique

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L'homme générique

Driss Ablali

Paru le 24/03/2026

340 pages

Editions Academia

34,00 €

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Scannez le code barre 9782806140456
9782806140456
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