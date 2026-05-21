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Politesse, savoir-vivre et relations sociales

Dominique Picard

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Aux fondements du lien social Le savoir-vivre existe dans toutes les cultures et à toutes les époques. A l'heure des "incivilités" , la politesse reste une valeur phare dans les sondages. Preuve s'il en est de son utilité et de son actualité. Elle ne se réduit pas à une suite de prescriptions. Système de valeurs fondé sur le respect, la reconnaissance et la réciprocité, elle permet à chacun de trouver sa place, de défendre son image et de construire son identité. Code de conduite, elle régule les contacts sociaux dans l'espace privé comme dans la vie professionnelle, avec ses proches comme avec les inconnus. Connaître les enjeux et les fonctions de la politesse, c'est comprendre ce qui fonde le lien social et la convivialité. C'est aussi savoir mieux vivre ensemble.

Par Dominique Picard
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Dominique Picard

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Politesse, savoir-vivre et relations sociales

Dominique Picard

Paru le 21/05/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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