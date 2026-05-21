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Le travail

Dominique Méda

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Travail en crise, crise du travail ? Le développement du chômage l'a montré : travailler est une norme. Dans nos sociétés occidentales, le travail est le principal moyen de subsistance mais aussi une part essentielle des occupations de chacun. L'ordre social s'organise autour de lui. En a-t-il toujours été ainsi ? Assiste-t-on, aujourd'hui, avec la réduction du temps de travail, à une remise en cause de sa valeur ? Va-t-on vers de nouvelles formes de travail ? En croisant les regards historiques et philosophiques avec les résultats des enquêtes sociologiques et économiques les plus récentes, Dominique Méda interroge notre rapport au travail et, battant en brèche les idées reçues, nous invite à repenser sa nature ainsi que la place qu'il prend dans nos vies.

Par Dominique Méda
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Dominique Méda

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Le travail

Dominique Méda

Paru le 21/05/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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