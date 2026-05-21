Coloriage Disney Pixar Toy Story 5

Tous les héros de Toy Story reviennent dans un nouveau film d'animation tant attendu des studios Pixar, dans ce livre de coloriages avec stickers offerts, tout en couleurs ! Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu'ils découvriront que ce qui obsède les enfants d'aujourd'hui s'appelle... l'électronique ! Les enfants seront enchantés de retrouver les personnages de Toy Story 5 dans ce beau livre de coloriages, avec des autocollants offerts pour décorer leurs jolis dessins.