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Coloriage Disney Pixar Toy Story 5

Collectif, Disney Pixar

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Tous les héros de Toy Story reviennent dans un nouveau film d'animation tant attendu des studios Pixar, dans ce livre de coloriages avec stickers offerts, tout en couleurs ! Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu'ils découvriront que ce qui obsède les enfants d'aujourd'hui s'appelle... l'électronique ! Les enfants seront enchantés de retrouver les personnages de Toy Story 5 dans ce beau livre de coloriages, avec des autocollants offerts pour décorer leurs jolis dessins.

Par Collectif, Disney Pixar
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Disney Pixar

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Coloriage Disney Pixar Toy Story 5

Collectif, Disney Pixar

Paru le 21/05/2026

20 pages

Hemma

4,50 €

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Scannez le code barre 9782508063749
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