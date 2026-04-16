Un veilleur de nuit traverse une crise existentielle après avoir passé une nuit au musée d'anatomie pathologique Dupuytren. Face à des cadavres monstrueux conservés dans le formol, quelque chose se brise : son esprit cesse d'organiser le réel et, soudain, son cerveau se met à avoir " la flemme de la forme ". A travers cette expérience, ce texte pose frontalement la question la plus angoissante de notre temps : et si rien n'avait de sens ? Dans une langue incandescente et précise, Youness Bousenna (Les Présences imparfaites, récompensé par le prix Fénéon, Rivages, 2024), cartographie les contours d'un effondrement métaphysique et poétique.