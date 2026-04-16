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#Roman francophone

La flemme de la forme

Youness Bousenna

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Un veilleur de nuit traverse une crise existentielle après avoir passé une nuit au musée d'anatomie pathologique Dupuytren. Face à des cadavres monstrueux conservés dans le formol, quelque chose se brise : son esprit cesse d'organiser le réel et, soudain, son cerveau se met à avoir " la flemme de la forme ". A travers cette expérience, ce texte pose frontalement la question la plus angoissante de notre temps : et si rien n'avait de sens ? Dans une langue incandescente et précise, Youness Bousenna (Les Présences imparfaites, récompensé par le prix Fénéon, Rivages, 2024), cartographie les contours d'un effondrement métaphysique et poétique.

Par Youness Bousenna
Chez 49 Pages

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Auteur

Youness Bousenna

Editeur

49 Pages

Genre

Littérature française

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La flemme de la forme

Youness Bousenna

Paru le 16/04/2026

48 pages

49 Pages

7,49 €

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Scannez le code barre 9782488683050
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