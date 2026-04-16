A chacun ses qualités, Sophie le radis l'avait bien compris ! Sophie le radis est sortie de terre très vite et fait tout à toute vitesse. Son agitation permanente agace les autres. Un jour, elle se casse la jambe et doit rester immobile. C'est alors Arnaud l'artichaut, le légume le plus lent du potager, qui vient lui tenir compagnie. A ses côtés, Sophie découvre qu'on peut aussi apprécier la vie en prenant son temps. - Une valeur éducative à chaque histoire : on apprend les temps de pousse rapides et lents des radis et des artichauts, ainsi que les escargots qui menacent les plants de radis - Un concept éducatif et ludique : sensibiliser les enfants au bien manger à travers des histoires captivantes et immersives. - Des personnages forts et attachants : des fruits et légumes personnifiés pour faciliter la transmission du message et marquer les esprits. - Divertir avant tout : apprendre en s'amusant est la clé : l'inspiration et l'imaginaire au coeur de chaque aventure. - Un apprentissage par l'action : une recette simple et illustrée, disponible en video et en pas-à-pas pour encourager l'autonomie en cuisine. - Des jeux et quiz intéractifs : une section ludique pour renforcer les connaissances sur chaque fruit ou légume tout en s'amusant. - Un format accessible et à collectionner - Une collection en constante expansion - + de 50 livres en cours de création !