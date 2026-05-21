Le cas Prévert

C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'une fenêtre et qu'on déclare mort. Puis peut-être vivant. Un homme dont le premier recueil, Paroles, les films et les chansons font vibrer la jeunesse au sortir de la plus effroyable des guerres. Le succès de Jacques Prévert est complet. Le malentendu aussi. Arièle Butaux se glisse en romancière dans la chambre du gisant plongé dans un coma profond. Mêlant intuition et connaissance intime de l'oeuvre et de la vie de Prévert, elle rassemble les fragments d'une mémoire éparpillée. Un oiseau à la fenêtre, la fraîcheur des draps, le frémissement d'une paupière sont autant de fils ténus pour remonter vers un Prévert méconnu, mélancolique joyeux, éternel enfant enfermé dans un corps d'adulte. Dans ce roman mené tambour battant, Arièle Butaux fait revivre la fastueuse misère de l'enfance de Prévert, le deuil sans nom d'un frère, les révoltes contre toutes les injustices et atteintes aux êtres vivants, les amitiés plus fortes que les amours. On y croise les amis du groupe Octobre et des surréalistes, Picasso, Vian, Carné, Desnos, Gabin, mais surtout Prévert lui-même qui, 80 ans après la publication de Paroles et à 50 ans de sa disparition nous parle toujours autant, tel un visionnaire dont les mots aujourd'hui racontent aussi bien son époque que la nôtre.