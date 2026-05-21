Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le cas Prévert

Arièle Butaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'une fenêtre et qu'on déclare mort. Puis peut-être vivant. Un homme dont le premier recueil, Paroles, les films et les chansons font vibrer la jeunesse au sortir de la plus effroyable des guerres. Le succès de Jacques Prévert est complet. Le malentendu aussi. Arièle Butaux se glisse en romancière dans la chambre du gisant plongé dans un coma profond. Mêlant intuition et connaissance intime de l'oeuvre et de la vie de Prévert, elle rassemble les fragments d'une mémoire éparpillée. Un oiseau à la fenêtre, la fraîcheur des draps, le frémissement d'une paupière sont autant de fils ténus pour remonter vers un Prévert méconnu, mélancolique joyeux, éternel enfant enfermé dans un corps d'adulte. Dans ce roman mené tambour battant, Arièle Butaux fait revivre la fastueuse misère de l'enfance de Prévert, le deuil sans nom d'un frère, les révoltes contre toutes les injustices et atteintes aux êtres vivants, les amitiés plus fortes que les amours. On y croise les amis du groupe Octobre et des surréalistes, Picasso, Vian, Carné, Desnos, Gabin, mais surtout Prévert lui-même qui, 80 ans après la publication de Paroles et à 50 ans de sa disparition nous parle toujours autant, tel un visionnaire dont les mots aujourd'hui racontent aussi bien son époque que la nôtre.

Par Arièle Butaux
Chez Novice

|

Auteur

Arièle Butaux

Editeur

Novice

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cas Prévert par Arièle Butaux

Commenter ce livre

 

Le cas Prévert

Arièle Butaux

Paru le 21/05/2026

Novice

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492301872
9782492301872
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.