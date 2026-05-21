Logosynthèse, des mots pour guérir

"La Logosynthèse est une nouvelle approche psycho-corporelle ultra simple qui peut transformer votre vie". Jean-Michel Gurret, psychothérapeute, spécialiste français de l'EFT Avez-vous remarqué que vos réactions sont parfois inadaptées ? En réalité, nous ne réagissons pas toujours à la situation présente, mais à des blessures émotionnelles encore actives en nous : peurs anciennes, souvenirs ou scénarios imaginaires douloureux... Ces mécanismes invisibles alimentent le stress, l'anxiété et des schémas répétitifs qui entravent notre vie. La Logosynthèse® propose une approche psycho-corporelle simple et profondément novatrice : utiliser le pouvoir des mots pour désactiver ces réactions automatiques et libérer l'énergie figée dans ces expériences. Guidé pas à pas, à partir de nombreux exemples concrets, vous apprendrez à identifier vos déclencheurs, à observer vos réactions corporelles et émotionnelles, puis à utiliser des phrases spécifiques pour apaiser vos émotions, transformer vos réactions et initier un changement en profondeur, en toute autonomie. Accessible à tous, cette méthode issue des thérapies de 4e vague - dans la lignée du Tapping et de l'EFT - permet de se libérer des blocages sans avoir à revivre intensément les expériences douloureuses. En quelques mots seulement.