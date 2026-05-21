Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Logosynthèse, des mots pour guérir

William Lemmers, Willem Lammers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La Logosynthèse est une nouvelle approche psycho-corporelle ultra simple qui peut transformer votre vie". Jean-Michel Gurret, psychothérapeute, spécialiste français de l'EFT Avez-vous remarqué que vos réactions sont parfois inadaptées ? En réalité, nous ne réagissons pas toujours à la situation présente, mais à des blessures émotionnelles encore actives en nous : peurs anciennes, souvenirs ou scénarios imaginaires douloureux... Ces mécanismes invisibles alimentent le stress, l'anxiété et des schémas répétitifs qui entravent notre vie. La Logosynthèse® propose une approche psycho-corporelle simple et profondément novatrice : utiliser le pouvoir des mots pour désactiver ces réactions automatiques et libérer l'énergie figée dans ces expériences. Guidé pas à pas, à partir de nombreux exemples concrets, vous apprendrez à identifier vos déclencheurs, à observer vos réactions corporelles et émotionnelles, puis à utiliser des phrases spécifiques pour apaiser vos émotions, transformer vos réactions et initier un changement en profondeur, en toute autonomie. Accessible à tous, cette méthode issue des thérapies de 4e vague - dans la lignée du Tapping et de l'EFT - permet de se libérer des blocages sans avoir à revivre intensément les expériences douloureuses. En quelques mots seulement.

Par William Lemmers, Willem Lammers
Chez Thierry Souccar

|

Auteur

William Lemmers, Willem Lammers

Editeur

Thierry Souccar

Genre

Autres médecines douces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Logosynthèse, des mots pour guérir par William Lemmers, Willem Lammers

Commenter ce livre

 

Logosynthèse, des mots pour guérir

William Lemmers, Willem Lammers

Paru le 04/06/2026

224 pages

Thierry Souccar

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488896054
9782488896054
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.