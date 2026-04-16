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Le Harfang et le Loup

Petite Wombat

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Taïmi ne rêve que d'une chose : vivre libre parmi les siens. Chasseuse de gibier autant que d'esprits, c'est une âme solitaire et têtue, l'inverse de l'épouse raffinée que vient chercher Kianshei, l'empereur de l'Empire rhakan. Pourtant, c'est elle qu'il choisit ! La voici partie pour une contrée étrangère à mille lieux de ses steppes natales. Cloîtrée entre les murs du palais, la jeune fille doit cacher son identité pour se fondre dans une cour inhospitalière. Le monde qu'elle y découvre s'avère bien plus hostile que sa toundra d'origine... D'autant plus qu'à sa grande surprise, le palais se révèle hanté, grouillant de spectres dangereux et de mystères. Impossible pour elle de ne pas s'en mêler ; les spectres, c'est sa spécialité ! Alors qu'elle s'adonne à la traque aux fantômes, Taïmi est percée à jour par le bel empereur, qui semble savoir nombre de choses sur les esprits qui habitent son palais... Une romance d'aventures et de passion où la magie se fait chair, et où chaque battement de coeur résonne comme un appel du vent.

Par Petite Wombat
Chez Salammbô éditions

|

Auteur

Petite Wombat

Editeur

Salammbô éditions

Genre

Mondes fantastiques

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Le Harfang et le Loup

Petite Wombat

Paru le 16/04/2026

573 pages

Salammbô éditions

24,90 €

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