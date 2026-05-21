Nul ne peut changer le passé, mais le Train de Minuit peut vous y emmener. Accompagné par le sifflet du train et le panache de fumée de la locomotive, chaque voyageur a une chance de revivre les meilleurs moments de sa vie. Une chance de découvrir la personne qu'il était vraiment. A plus de 80 ans, Wilbur a eu une existence bien remplie. Et pourtant, il regrette aujourd'hui certains choix qui l'ont éloigné de ses plus beaux jours, sa lune de miel à Venise avec Maggie, le grand amour de sa vie. Alors quand l'opportunité de revisiter ses souvenirs se présente sous la forme d'un train, il ne rêve que d'une chose : remonter le temps et emprunter un chemin différent. Mais se lancer dans cette aventure, c'est prendre le risque de détruire tout ce qui a jamais compté pour lui... Une histoire d'amour magique qui traverse les époques, dans le même univers que le roman phénomène, La Bibliothèque de Minuit. Né en 1975 en Angleterre, Matt Haig est journaliste et écrivain. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers, traduits dans 56 langues et vendus à plus de 15 millions d'exemplaires, qui ont bouleversé les lecteurs du monde entier, dont Une vie impossible, Rester en vie et Les Radley. Son dernier roman, Le Train de Minuit, est le roman compagnon de son plus grand succès, La Bibliothèque de Minuit. Traduit de l'anglais par Laurent Bury