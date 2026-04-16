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Cross of the cross Tome 7

Shiryu Nakatake

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La vengeance est un plat qui se mange froid... Lors d'une blague qui tourne mal, cinq élèves de 6e tuent la famille de leur souffre-douleur. Maintenant qu'il n'a plus rien à perdre, sa vengeance va pouvoir enfin commencer... Shun Uruma, un élève de sixième, est persécuté depuis toujours par ses camarades. Surnommé le "Cobaye A', le jeune garçon ne trouve du réconfort qu'auprès de ses parents et de son petit frère. Mais lorsque sa précieuse famille lui est arrachée par nulle autre que ses tyrans, Shun perd tout espoir. Avec l'aide de son grand-père, ancien membre d'un bataillon secret, il va redonner un sens à sa vie grâce à sa soif de vengeance.

Par Shiryu Nakatake
Chez Delcourt

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Auteur

Shiryu Nakatake

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Cross of the cross Tome 7

Shiryu Nakatake

Paru le 16/04/2026

176 pages

Delcourt

8,50 €

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