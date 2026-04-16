Cross of the cross Tome 7

La vengeance est un plat qui se mange froid... Lors d'une blague qui tourne mal, cinq élèves de 6e tuent la famille de leur souffre-douleur. Maintenant qu'il n'a plus rien à perdre, sa vengeance va pouvoir enfin commencer... Shun Uruma, un élève de sixième, est persécuté depuis toujours par ses camarades. Surnommé le "Cobaye A', le jeune garçon ne trouve du réconfort qu'auprès de ses parents et de son petit frère. Mais lorsque sa précieuse famille lui est arrachée par nulle autre que ses tyrans, Shun perd tout espoir. Avec l'aide de son grand-père, ancien membre d'un bataillon secret, il va redonner un sens à sa vie grâce à sa soif de vengeance.