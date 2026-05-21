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Concours de pâtisserie au Cat Café

Rachel Rowlands

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Donuts-chats avec des oreilles en amandes, petits biscuits en forme de patte de chat... Même si Clem adore créer de délicieux gâteaux pour les clients du Chatpuccino, elle ne rêve que d'une chose : ouvrir sa propre boutique. Alors, quand on lui propose de représenter le bar à chats dans un concours de pâtisserie diffusé en streaming et dont le vainqueur remportera 100 000 livres, elle ne peut laisser passer cette opportunité. Mais la compétition s'annonce rude et les producteurs sont ravis d'entretenir la rivalité entre les candidats, notamment entre Clem et Lucas, le propriétaire d'un café où les chiens sont rois... Une comédie drôle et romantique qui rend hommage à nos espiègles compagnons à quatre pattes ! Rachel Rowlands vit à Manchester avec son mari et ses deux chats. Editrice free-lance, elle travaille avec la plupart des grandes maisons d'édition britanniques tout en écrivant ses propres histoires. Après Noël au Cat Café, elle nous ouvre une nouvelle fois les portes du Chatpuccino avec son dernier roman, Concours de pâtisserie au Cat Café. Traduit de l'anglais par Suzy Borello

Par Rachel Rowlands
Chez Editions Nami

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Auteur

Rachel Rowlands

Editeur

Editions Nami

Genre

Comédie romantique et humorist

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Concours de pâtisserie au Cat Café

Rachel Rowlands trad. Suzy Borello

Paru le 21/05/2026

410 pages

Editions Nami

8,90 €

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Scannez le code barre 9782487606388
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