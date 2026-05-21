On a oublié Otto !

Bienvenue dans l'univers attachant et plein d'humour des " Drôles d'histoires " ! Retrouvez Otto et ses amis à travers une collection de livres à lire seul dès l'entrée au CP. Chaque livre propose une histoire drôle et attachante, un texte adapté et des illustrations colorées. Tout est fait pour permettre au jeune lecteur de développer naturellement le plaisir de lire ! C'est les vacances ! Anna, Zélie et Barnabé s'activent : valises, pique-nique, direction l'aventure ! Mais dans l'agitation du départ, un petit détail leur échappe... Otto. Oublié sur le trottoir, il doit se débrouiller - et ce n'est pas si simple ! Entre trouvailles, bêtises et belles idées, Otto va vivre, lui aussi, des vacances... à sa façon.