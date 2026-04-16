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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Bourbon & Secrets

Victoria Wilder

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A FIASCO, DANS LE KENTUCKY, IL N'Y A QU'UNE SEULE REGLE : NE JAMAIS TOMBER AMOUREUSE D'UN FRERE FOXX. Après un drame familial, Faye Calloway doit abandonner ses rêves de carrière et laisser derrière elle sa ville de coeur, Fiasco. Cinq ans plus tard, devenue danseuse burlesque mais aussi détective privée, elle n'a d'autre choix que de regagner le Kentucky pour l'une de ses enquêtes. Lincoln Foxx était là quand la vie de Faye a implosé, et il lui a interdit de mêler ses filles, ce qu'il a de plus cher au monde, à ses ennuis. Mais aujourd'hui, la jeune femme est de retour dans la maison voisine, et Lincoln sait pertinemment qu'elle cache davantage que le secret qu'ils partagent depuis cinq années. Alors que tout le monde est fasciné par la danseuse burlesque d'une beauté provocante, Lincoln est distrait par la femme pleine de mystères. A mesure qu'elle se dévoile à lui, il se rend compte que le seul but de Faye est de protéger farouchement ceux qu'elle aime. Et lorsqu'elle se met en danger pour réparer le passé, les règles n'ont plus d'importance. Car seules deux choses ont le pouvoir de l'empêcher de perdre celle qui le désarme : le bourbon et les secrets.

Par Victoria Wilder
Chez Saxus Romance

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Auteur

Victoria Wilder

Editeur

Saxus Romance

Genre

Romance sexy

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Bourbon & Secrets

Victoria Wilder trad. Michèle Zachayus

Paru le 16/04/2026

496 pages

Saxus Romance

16,00 €

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