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Sites remarquables et insolites du Cantal

Collecif, Ici en région

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Qu'il soit architectural, naturel, pittoresque ou religieux, le patrimoine cantalou est d'une richesse exceptionnelle. Des ruelles pavées de Salers ou Tournemire aux nombreux châteaux et forteresses, en passant par les paysages vallonnés des monts du Cantal et les édifices religieux de Brodons ou d'Aurillac, le Cantal se découvre au fil de balades inoubliables. Chaque détour révèle un village enchanteur, une abbaye chargée d'histoire ou un château dominant une vallée. Dans cet ouvrage, partez à la découverte de lieux emblématiques et de trésors cachés, des fortifications du château d'Anjony aux majestueuses demeures de la Trémoliére ou des Ternes, sans oublier les nombreux musées et églises qui témoignent d'un passé fascinant. Entre nature et culture, laissez-vous guider à travers une cinquantaine de sites remarquables qui font du Cantal une région unique.

Par Collecif, Ici en région
Chez Ici en région

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Auteur

Collecif, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Auvergne

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Sites remarquables et insolites du Cantal

Collecif, Ici en région

Paru le 16/04/2026

160 pages

Ici en région

14,90 €

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