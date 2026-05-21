Programmer en Python avec ChatGPT

Cet ouvrage s'adresse aux développeurs Python souhaitant optimiser leur utilisation de ChatGPT et ainsi utiliser au mieux les puissants modèles d'IA de l'API OpenAI, comme GPT-4, Dall-E et Whisper. Il leur permettra non seulement de créer des applications intelligentes, mais aussi de leur donner des connaissances concrètes sur l'API d'OpenAI pour résumer des textes, créer des transcriptions à partir de fichiers audio et générer des images. Que vous soyez un professionnel chevronné de Python cherchant à approfondir vos connaissances en IA ou un débutant impatient de plonger dans le monde de l'intelligence artificielle, ce livre est pour vous. Vous acquerrez une expérience pratique grâce à des projets et des exemples de code qui vous permettront de créer des applications basées sur l'IA à partir de zéro, comme l'entraînement d'un bot Discord qui répondra automatiquement aux questions des clients.