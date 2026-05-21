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Programmer en Python avec ChatGPT

Bruce Hopkins, Lydia Evelyn

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Cet ouvrage s'adresse aux développeurs Python souhaitant optimiser leur utilisation de ChatGPT et ainsi utiliser au mieux les puissants modèles d'IA de l'API OpenAI, comme GPT-4, Dall-E et Whisper. Il leur permettra non seulement de créer des applications intelligentes, mais aussi de leur donner des connaissances concrètes sur l'API d'OpenAI pour résumer des textes, créer des transcriptions à partir de fichiers audio et générer des images. Que vous soyez un professionnel chevronné de Python cherchant à approfondir vos connaissances en IA ou un débutant impatient de plonger dans le monde de l'intelligence artificielle, ce livre est pour vous. Vous acquerrez une expérience pratique grâce à des projets et des exemples de code qui vous permettront de créer des applications basées sur l'IA à partir de zéro, comme l'entraînement d'un bot Discord qui répondra automatiquement aux questions des clients.

Par Bruce Hopkins, Lydia Evelyn
Chez Eyrolles

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Auteur

Bruce Hopkins, Lydia Evelyn

Editeur

Eyrolles

Genre

Langages informatiques

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Programmer en Python avec ChatGPT

Bruce Hopkins, Lydia Evelyn

Paru le 21/05/2026

146 pages

Eyrolles

34,00 €

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Scannez le code barre 9782416024566
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