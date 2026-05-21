L'essentiel de la paie

Ce livre est une synthèse pragmatique et opérationnelle des dispositifs qui encadrent une paie aujourd'hui. Il s'adresse aussi bien au lecteur débutant qui souhaite apprendre les bases de la paie, qu'aux gestionnaires et responsables de paie qui désirent approfondir leurs connaissances. - 55 fiches pratiques, qui peuvent être regroupées en trois grandes parties : les éléments du brut, les cotisations sociales, les éléments non soumis à la cotisation. - Chaque fiche est articulée en trois temps : juridique avec des arrêts de cassation, fonctionnel avec les règles de gestion et application chiffrée, technique avec l'intégration dans la déclaration sociale nominative (DSN). Cette nouvelle édition intègre les dernières nouveautés sociales et fiscales appliquées en paie : loi de financement de la Sécurité sociale en 2023, prélèvement à la source (PAS), prime de partage de la valeur (PPV), arrêts de cassation, réforme des frais de santé, traitement des heures supplémentaires dans le cadre de la loi des mesures d'urgence économiques et sociales, lois sur les remboursements de frais de transport, réduction générale de cotisation, les nouveaux codes de la DSN...