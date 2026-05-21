Mes petits mondes au crochet

Des décors miniatures au crochet pour inventer et raconter des histoires 10 univers à crocheter, pensés pour stimuler l'imaginaire et la créativité : l'atelier secret des lapins, le décor enchanté de la licorne, l'arbre aux écureuils, la banquise des pingouins, la vie sous l'océan... Autant de scènes qui prennent la forme de décors miniatures au crochet, composés d'un animal ou personnage, d'accessoires et d'éléments de décoration. Ces scénettes crochetées, à la fois décoratives et ludiques, peuvent être combinées entre elles pour créer un monde unique et évolutif. Un cahier technique détaillé accompagne les crocheteurs pas à pas. Pour aller plus loin, l'autrice propose également des explications pour transformer les décors en veilleuses.