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Mes petits mondes au crochet

Alice Legall, Alice Le Gall, Alice Corderoch Le Gall

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Des décors miniatures au crochet pour inventer et raconter des histoires 10 univers à crocheter, pensés pour stimuler l'imaginaire et la créativité : l'atelier secret des lapins, le décor enchanté de la licorne, l'arbre aux écureuils, la banquise des pingouins, la vie sous l'océan... Autant de scènes qui prennent la forme de décors miniatures au crochet, composés d'un animal ou personnage, d'accessoires et d'éléments de décoration. Ces scénettes crochetées, à la fois décoratives et ludiques, peuvent être combinées entre elles pour créer un monde unique et évolutif. Un cahier technique détaillé accompagne les crocheteurs pas à pas. Pour aller plus loin, l'autrice propose également des explications pour transformer les décors en veilleuses.

Par Alice Legall, Alice Le Gall, Alice Corderoch Le Gall
Chez Eyrolles

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Auteur

Alice Legall, Alice Le Gall, Alice Corderoch Le Gall

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

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Mes petits mondes au crochet

Alice Legall, Alice Le Gall, Alice Corderoch Le Gall

Paru le 21/05/2026

102 pages

Eyrolles

17,90 €

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