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La forêt de Grimm Tome 1

Kathryn Purdie

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Mère-grand, raconte-moi encore l'histoire de ma mort. A l'orée de la Forêt de Grimm, dans le village où Clara a grandi, les habitants sont protégés par le Sortes Fortunae. Ce livre magique offert par la forêt permet à chacun de réaliser son voeu le plus cher. Mais un beau jour, le livre disparaît et une malédiction s'abat sur la Combe de Grimm. Depuis, aucun des villageois qui s'est aventuré dans les bois pour le récupérer n'est revenu. La mère de Clara s'est ainsi volatilisée sans laisser de trace. Ignorant les sombres prédictions de sa grand-mère, Clara ne pense désormais qu'à une chose : briser le mauvais sort et sauver les disparus. Aidée par son ami Axel et la mystérieuse cape rouge que lui a laissée sa mère, Clara devra percer les secrets gardés par la forêt. Mais ceux qu'elle espère libérer lui réservent bien des surprises, car dans la Forêt de Grimm il est difficile de discerner les contes des cauchemars. Traduit de l'anglais par Emmanuelle Casse-Castric "Dès ses premières lignes, La Forêt de Grimm promet une aventure semée de miettes de pain pour nous guider. Une héroïne courageuse et déterminée, une forêt enchantée pleine de dangers, et une romance slow burn amis-à-amants... Kathryn Purdie a écrit un conte de fées lumineux, acéré et plein de coeur. J'ai dévoré chaque mot de ce conte magique". Rebecca Ross, autrice de Divines Rivalités "Rythmé et romantique, j'ai été entraînée par Kathryn Purdie dans un monde palpitant où les contes de fées que l'on connaît sont transformés et rien n'est ce qu'il paraît être. Une fois que je suis entrée dans le coeur noir de La Forêt de Grimm , je ne voulais plus en sortir". Mara Rutherford, autrice de The Poison Season et De Perle et de Corail "Avec son univers immersif et riche en magie, Kathryn Purdie a écrit une histoire qui change tout ce que vous pensiez connaître à propos des contes de fées. Préparez-vous à entrer dans La Forêt de Grimm , et à ne jamais le quitter". Tricia Levenseller, autrice de La Reine des ombres et La Fille du roi Pirate

Par Kathryn Purdie
Chez PAL

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Auteur

Kathryn Purdie

Editeur

PAL

Genre

Mondes fantastiques

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La forêt de Grimm Tome 1

Kathryn Purdie trad. Emmanuelle Casse-Castric

Paru le 16/04/2026

PAL

8,70 €

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