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Un été à tricoter

Emilie Luis

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Tops et débardeurs, gilets et pulls d'été, ainsi que des accessoires indispensables - sacs et foulards à nouer sur la tête ou autour du cou : les 10 modèles de tricot proposés par Atelier Emilie sont pensés pour être portés aussi bien lors des journées chaudes que durant les soirées d'été plus fraîches. Chaque pièce est conçue en fibres naturelles et légères - coton, lin, chanvre, mérinos et mohair-soie - et déclinée en 10 tailles afin de s'adapter à toutes les silhouettes. Un cahier technique illustré accompagne le lecteur pas à pas dans la réalisation des modèles, quel que soit son niveau.

Par Emilie Luis
Chez Eyrolles

|

Auteur

Emilie Luis

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

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Un été à tricoter

Emilie Luis

Paru le 21/05/2026

128 pages

Eyrolles

17,90 €

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Scannez le code barre 9782416019982
9782416019982
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