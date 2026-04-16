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Biarritz et la côte basque en quelques jours

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Le guide parfait pour visiter Biarritz et la côte basque le temps d'un court séjour ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne de Biarritz à Bayonne , en passant dans chaque ville balnéaire pour découvrir les plus beaux paysages de la côte basque ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir sur la côte basque : Biarritz, Bayonne et la cathédrale Sainte-Marie, le Musée basque et de l'histoire de Bayonne, Bidart, Guétary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Hendaye ... - Des sélections thématiques : les activités avec des enfants, les plus belles plages, le surf, les spécialités culinaires... - Itinéraires & conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Suggestions d' excursions vers l'intérieur des terres : les villages d' Espelette et de Sare , la villa Arnaga , ancienne maison d'Edmond Rostand, ou le val d'Adour . - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de la côte basque et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de la région . Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de la côte basque.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Midi-Pyrénées

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Biarritz et la côte basque en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 16/04/2026

160 pages

Lonely Planet

9,99 €

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