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Bordeaux En quelques jours

Planet Lonely, Lonely Planet, Anne-Sophie Gaigeard

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Grâce à Lonely Planet, découvrez Bordeaux le temps d'un weekend ! Classés au patrimoine mondiale de l'Unesco, les superbes bâtiments de son centre-ville gardent l'empreinte grandiose du siècle des Lumières, mais c'est sa mixité culturelle qui en fait une métropole très vivante. Un guide tout en couleurs, concis et complet pour découvrir Bordeaux en quelques jours. Tous les principaux sites décryptés : la cathédrale Saint-André, le Grand Théâtre, la tour Pey-Berland, l'esplanade des Quinconces, le Jardin public, le CAPC... Un découpage de Bordeaux par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des sélections thématiques pour profiter des meilleures expériences à Boreaux : contempler l'exceptionnel patrimoine architectural ; déguster les meilleurs vins de Bordeaux et les bons produits de la régions (magret, cannelés...) ; s'immerger dans la vie nocturne bordelaise... Des itinéraires pour découvrir Bordeaux en 4 jours et des promenades commentées au fil du guide. Des focus sur la gastronomie et sur le vin, avec l'incontournable Cité du Vin. Des idées d'excursions dans les environs (Saint-Emilion, le bassin d'Arcachon) et une suggestion de balade pour découvrir la ville à vélo.

Par Planet Lonely, Lonely Planet, Anne-Sophie Gaigeard
Chez Lonely Planet

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Auteur

Planet Lonely, Lonely Planet, Anne-Sophie Gaigeard

Editeur

Lonely Planet

Genre

Aquitaine

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Bordeaux En quelques jours

Planet Lonely, Lonely Planet, Anne-Sophie Gaigeard

Paru le 16/04/2026

184 pages

Lonely Planet

9,99 €

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