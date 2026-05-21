Irène de Byzance, l'iconophile

Conclusion du diptyque sur la fascinante histoire d'Irène de Byzance, première femme à régner seule sur l'Empire byzantin. De régente à impératrice, elle restaure le culte des icônes et gouverne sans relâche pour maintenir son pouvoir. Irène fait face à un revers diplomatique : Charlemagne rejette l'union prévue entre leurs enfants et conteste les décisions du concile de Nicée. Ignorant les conseils de Staurakios, l'impératrice désigne Marie d'Arménie comme épouse pour son fils Constantin. Mais la jeune femme, aussi charmante qu'ambitieuse, souffle à son mari l'idée de supplanter sa mère... Et si le plus grand danger venait de l'intérieur ?