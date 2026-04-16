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#Roman étranger

Il était un navire et autres nouvelles

Jack London

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Un ensemble de nouvelles de Jack London, pour certaines totalement méconnues, et qui illustrent le rôle central de la mer dans l'inspiration de l'auteur. Boxeur, journaliste, explorateur, révolutionnaire, Jack London s'est sans doute avant toute chose rêvé en marin. De toutes ses vies, de tous ses masques, c'est sans doute en naviguant qu'il s'est senti le plus pleinement lui-même. Depuis sa toute première nouvelle publiée à l'âge de dix-sept ans, " Un typhon au large des côtes du Japon " (reproduite ici), jusqu'à ses romans bien connus tels Le Loup des mers ou Les Mutinés de l'Elseneur , le goût de la mer et des bateaux n'a cessé de faire souffler sur sa vie le vent des départs et des découvertes. Mais, comme souvent chez London, l'exaltation de l'ailleurs et de l'aventure a tôt fait de céder la place à une forme de désenchantement. Les nouvelles rassemblées ici, pour certaines fort peu connues, témoignent de cette ambivalence qui traverse l'ensemble de l'oeuvre. Les dix textes réunis pour la première fois en français par Francis Lacassin lors de la publication des Histoires de la mer offrent ainsi un tableau saisissant où les contes de jeunesse voisinent avec des aperçus nettement plus sombres. Même ambiguïté dans le traitement de l'exotisme et des mers chaudes avec les nombreuses histoires consacrées à Hawaï : la carte postale résiste peu au scalpel du nouvelliste qui se fait bien souvent ethnologue, moraliste ou reporter. Chez London, les léproseries ne sont jamais loin des bleus lagons. Ce volume contient : Histoires de la mer ; Histoires des îles ; L'Ile des lépreux .

Par Jack London
Chez Bouquins (Editions)

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Auteur

Jack London

Editeur

Bouquins (Editions)

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Il était un navire et autres nouvelles

Jack London

Paru le 16/04/2026

33 pages

Bouquins (Editions)

16,00 €

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Scannez le code barre 9782382927076
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