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Un instant ensoleillé

Andrea_drw_

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La suite de la série de coloriages COSY, par Andrea_drw_ ! Cinquième titre autour des chats maladroits. Un format attachant et très mignon (14 x 16 cm, intégra), à petit prix. Andréa vous propose un cinquième livre de coloriages cosy pour adultes. Cette fois-ci, direction le soleil ! Prenez une pause, mettez vos lunettes de soleil, de la crème solaire et coloriez toutes ces illustrations qui sentent bon les vacances et le monoï, et ce, toute l'année ! A vos crayons, à vos feutres, pour vivre un instant ensoleillé ! 70 illustrations plus solaires les unes que les autres. Carnet à colorier, compatible feutres à alcool et autres. Coloriages une page sur deux pour éviter tout transfert de couleur. 4 illustrations colorisées au centre pour inspiration.

Par Andrea_drw_
Chez First

|

Auteur

Andrea_drw_

Editeur

First

Genre

Coloriages adultes

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Un instant ensoleillé

Andrea_drw_

Paru le 21/05/2026

152 pages

First

7,95 €

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Scannez le code barre 9782412108147
9782412108147
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