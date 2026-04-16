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#Roman francophone

Sinner Love

Juliette Pierce, Pierce Juliette

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Romance sombre destinée à un public averti Il suffit d'une seconde pour que votre vie bascule. Parce que oui, il a suffi d'une seconde à mon beau-père pour tuer ma mère sous mes yeux, et me rendre orpheline à quelques semaines de la majorité. J'ai été confiée à la garde du mystérieux Darrow MacKenna, ce puissant et richissime génie de l'informatique, fondateur de Sparks, l'application de rencontres à la mode. Darrow MacKenna, cet homme torturé qui n'a pas d'autre choix que de m'ouvrir les portes de sa demeure high tech pour me protéger des dangers qui me poursuivent. Mais personne n'a songé que c'était peut-être lui, le danger. Personne n'a songé que tous les codes ont leur faille, même celui de son coeur. Personne n'a songé que son refuge abriterait nos baisers volés. Notre amour interdit. Ni que moi, Hazel Burns, je deviendrais son erreur système.

Par Juliette Pierce, Pierce Juliette
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Juliette Pierce, Pierce Juliette

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Sinner Love

Juliette Pierce, Pierce Juliette

Paru le 16/04/2026

616 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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