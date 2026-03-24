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Petite histoire autobiographique et anecdotique d'un illustre inconnu

Marcel Decourt

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Petite histoire autobiographique et anecdotique d'un illustre inconnu vous immerge dans les souvenirs d'enfance de Marcel Decourt, marqués par la Seconde Guerre mondiale et ses années de formation. Né en 1938 à Watten, il dépeint les figures emblématiques de sa famille, son engagement chez les scouts et ses aventures de jeunesse. A travers une écriture sincère et émouvante, il nous dévoile ses difficultés scolaires, ses premiers pas dans le monde du travail et ses luttes personnelles. Son récit, teinté d'humour et de tendresse, aborde divers thèmes, tels que l'identité et la mémoire. L'auteur se livre avec honnêteté sur ses relations avec ses proches, ses années de service militaire et ses débuts dans l'enseignement. Un témoignage touchant d'un homme qui, face aux défis de la vie, trouve sa place et son destin.

Par Marcel Decourt
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Marcel Decourt

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Petite histoire autobiographique et anecdotique d'un illustre inconnu

Marcel Decourt

Paru le 24/03/2026

204 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

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Scannez le code barre 9791044032843
9791044032843
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