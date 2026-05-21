J'aimerais quand même te dire

Star internationale de la pop, Michael a disparu des radars depuis la mort accidentelle de sa petite amie, Maryline, dont il n'arrive pas à se remettre. Un soir, en cherchant un peu de sa présence dans ses affaires, il tombe sur un billet d'avion : un aller-retour, à son nom à elle, pour Nice. Le poison du doute s'immisce en lui... Et si Maryline n'était pas celle qu'il pensait ? Fou de douleur et d'incompréhension, il n'a plus qu'une idée en tête : découvrir son secret. De New York jusqu'aux falaises venteuses d'Ecosse en passant par les plages cannoises, Michael entreprend un voyage aussi intime qu'imprévisible, qui va lui offrir bien plus que ce qu'il imaginait... Portée par la plume sensible et lumineuse de Charlie Wat, une histoire bouleversante sur l'épreuve du deuil, la force de l'amitié et la nécessité de réapprendre à vivre. Charlie Wat écrit pour illuminer la vie. Depuis L'Amour à nu, son premier roman, elle ne cesse de perfectionner sa recette : un cocktail d'amour et d'amitié arrosé d'une dose de bonne humeur, saupoudré d'émotions et pimenté d'un brin de folie. Elle est l'autrice, aux éditions Charleston, de Une histoire d'amour sans caribou, Toujours en été et On s'est aimés comme on se quitte.