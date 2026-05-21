Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

J'aimerais quand même te dire

Charlie Wat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Star internationale de la pop, Michael a disparu des radars depuis la mort accidentelle de sa petite amie, Maryline, dont il n'arrive pas à se remettre. Un soir, en cherchant un peu de sa présence dans ses affaires, il tombe sur un billet d'avion : un aller-retour, à son nom à elle, pour Nice. Le poison du doute s'immisce en lui... Et si Maryline n'était pas celle qu'il pensait ? Fou de douleur et d'incompréhension, il n'a plus qu'une idée en tête : découvrir son secret. De New York jusqu'aux falaises venteuses d'Ecosse en passant par les plages cannoises, Michael entreprend un voyage aussi intime qu'imprévisible, qui va lui offrir bien plus que ce qu'il imaginait... Portée par la plume sensible et lumineuse de Charlie Wat, une histoire bouleversante sur l'épreuve du deuil, la force de l'amitié et la nécessité de réapprendre à vivre. Charlie Wat écrit pour illuminer la vie. Depuis L'Amour à nu, son premier roman, elle ne cesse de perfectionner sa recette : un cocktail d'amour et d'amitié arrosé d'une dose de bonne humeur, saupoudré d'émotions et pimenté d'un brin de folie. Elle est l'autrice, aux éditions Charleston, de Une histoire d'amour sans caribou, Toujours en été et On s'est aimés comme on se quitte.

Par Charlie Wat
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Charlie Wat

Editeur

Charleston éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'aimerais quand même te dire par Charlie Wat

Commenter ce livre

 

J'aimerais quand même te dire

Charlie Wat

Paru le 21/05/2026

272 pages

Charleston éditions

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385295455
9782385295455
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.