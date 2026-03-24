Traversée intérieure, ce recueil parcourt la quête de soi, la perte et l'émotion brute, s'élève vers la spiritualité et le mystère, puis revient au monde pour interroger la violence, l'injustice et la responsabilité humaine. Entre ombre et lumière, douleur et renaissance, silence et parole, les poèmes font dialoguer l'ange et l'humain, figures d'une même expérience. Nourrie de références bibliques, mythologiques et musicales, cette poésie accompagne plutôt qu'elle n'explique, offrant un espace de résonance pour avancer vers sa propre clarté. Sublime invite à habiter le passage où l'intime rejoint le collectif et où la parole devient force de transformation.