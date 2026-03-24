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Sublime

Joel Malenga

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Traversée intérieure, ce recueil parcourt la quête de soi, la perte et l'émotion brute, s'élève vers la spiritualité et le mystère, puis revient au monde pour interroger la violence, l'injustice et la responsabilité humaine. Entre ombre et lumière, douleur et renaissance, silence et parole, les poèmes font dialoguer l'ange et l'humain, figures d'une même expérience. Nourrie de références bibliques, mythologiques et musicales, cette poésie accompagne plutôt qu'elle n'explique, offrant un espace de résonance pour avancer vers sa propre clarté. Sublime invite à habiter le passage où l'intime rejoint le collectif et où la parole devient force de transformation.

Par Joel Malenga
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Joel Malenga

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Sublime

Joel Malenga

Paru le 24/03/2026

112 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

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Scannez le code barre 9791044029904
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