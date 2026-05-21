Le jour où elle réussit à quitter son compagnon violent, Hannah perd son travail dans une librairie parisienne. Quand elle tombe sur une petite annonce pour un poste de six mois comme libraire sur l'île de Groix, elle croit tenir la solution à tous ses problèmes. Sur cette petite île du Morbihan, Hannah s'ouvre de nouveau au monde et aux autres. Mais pour effacer les bleus de son corps et surtout ceux de son âme, il lui faudra plus que le bleu glaz de la mer bretonne, le bleu délavé d'une petite maison-cocon ou encore le bleu océan des yeux d'un beau marin. Surtout lorsque la jeune femme découvre qu'elle n'est pas la seule sur l'île à taire un passé qui n'est pas complètement révolu. Tout comme le sien, qui revient bientôt la hanter. Gabrielle Blanchout vit à Saint-Malo. Comme un coeur posé sur la mer est son premier roman.