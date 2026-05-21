Alors qu'elle s'avance vers l'autel, Iphigénie, fille du roi Agamemnon, ne sait pas que son père l'a offerte en sacrifice pour obtenir des vents favorables et ainsi mener la guerre contre Troie. Agée d'à peine seize ans, la jeune princesse qui a grandi à l'abri de la violence du monde est sauvée in extremis par la déesse Artémis et s'enfuit loin des siens. Commence alors une véritable odyssée. A travers la Méditerranée et l'Asie déchirées, guidée par les vents, elle découvre les secrets monstrueux de sa famille et part à la rencontre de personnages mythiques et de peuples disparus. Des cendres de Troie aux terres sauvages des steppes, Iphigénie devient une guerrière redoutable et prépare sa vengeance. A travers cette épopée en écho à notre époque contemporaine, Benjamin Carteret réinvente le mythe d'Iphigénie qu'il sublime en héroïne fougueuse et téméraire.