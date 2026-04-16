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#Polar

A bout portant

Sophie Philippe

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Merry, employée de banque à New York, s'est habituée aux dangers du Bronx. Plus rien ne la surprend. Mais un soir, elle se retrouve au beau milieu d'un face-à-face sanglant entre le FBI et la mafia. D'un côté, l'agent Daniel Fuentes. Obsessionnel, méthodique, prêt à tout pour sa mission. De l'autre, Alessio Donatello, le chef de clan que Fuentes traque depuis des années. Une chasse au prédateur où la moindre erreur peut tuer. Daniel n'a pas d'autre choix que de la protéger... et ce simple geste fait d'elle une cible aux yeux du chef de clan. Elle n'a rien demandé, mais la voilà entraînée dans une affaire qui la dépasse totalement. Et Daniel, lui, n'avait vraiment pas prévu qu'elle allait bouleverser sa mission à ce point. Parce que plus ils tentent de se sortir de cette situation, plus ils se rapprochent... Entre guerres de territoires, trahisons et révélations, une seule question subsiste : comment survivre... sans se perdre l'un l'autre ?

Par Sophie Philippe
Chez Shingfoo

|

Auteur

Sophie Philippe

Editeur

Shingfoo

Genre

Suspense romantique

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A bout portant

Sophie Philippe

Paru le 16/04/2026

462 pages

Shingfoo

19,90 €

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