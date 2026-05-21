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Citroën Méhari

François Allain, Jean-Marie Defrance

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Véhicule de loisirs, voiture plaisir, objet de collection, la Méhari a su séduire dès son entrée dans le monde en 1968. Véhicule de loisirs, voiture plaisir, objet de collection, la Méhari est un cas unique dans l'histoire de l'automobile française. Elle sait tout faire, et cela dure depuis plus de cinq décennies : la campagne, la plage, la montagne, et même le désert ! Car cette drôle de voiture s'apparente au dromadaire (d'où elle tire son nom) : sobre et résistante. Mais elle sait aussi être caméléon, tantôt ludique, tantôt engin utilitaire ; revêtue de ses différentes couleurs, elle a su séduire dès son entrée dans le monde, en plein mois de mai... 1968 ! Cet ouvrage ne se contente pas seulement d'évoquer les différents millésimes et de donner tous les détails, les caractéristiques et les évolutions du prototype de 1967 jusqu'à la dernière version de 1987, il fait aussi revivre les moments les plus intenses de l'histoire de la Méhari grâce à de nombreux témoignages.

Par François Allain, Jean-Marie Defrance
Chez Sophia éditions

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Auteur

François Allain, Jean-Marie Defrance

Editeur

Sophia éditions

Genre

Marques et modèles automobiles

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Citroën Méhari

François Allain, Jean-Marie Defrance

Paru le 21/05/2026

96 pages

Sophia éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782385141486
9782385141486
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