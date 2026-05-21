Citroën Méhari

Véhicule de loisirs, voiture plaisir, objet de collection, la Méhari a su séduire dès son entrée dans le monde en 1968. Véhicule de loisirs, voiture plaisir, objet de collection, la Méhari est un cas unique dans l'histoire de l'automobile française. Elle sait tout faire, et cela dure depuis plus de cinq décennies : la campagne, la plage, la montagne, et même le désert ! Car cette drôle de voiture s'apparente au dromadaire (d'où elle tire son nom) : sobre et résistante. Mais elle sait aussi être caméléon, tantôt ludique, tantôt engin utilitaire ; revêtue de ses différentes couleurs, elle a su séduire dès son entrée dans le monde, en plein mois de mai... 1968 ! Cet ouvrage ne se contente pas seulement d'évoquer les différents millésimes et de donner tous les détails, les caractéristiques et les évolutions du prototype de 1967 jusqu'à la dernière version de 1987, il fait aussi revivre les moments les plus intenses de l'histoire de la Méhari grâce à de nombreux témoignages.