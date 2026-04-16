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Les templiers en Bretagne

Jean-Luc Alias, Alias Jean-luc

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Les Templiers, ordre militaire et religieux d'envergure, ont laissé une empreinte indélébile en Bretagne. A travers cet ouvrage, l'auteur nous plonge dans l'histoire complexe de leur installation dans cette région, marqué par son indépendance et ses luttes internes. En Bretagne, loin des regards royaux, l'Ordre trouva des terres fertiles pour son expansion. Cet ouvrage dévoile non seulement les lieux où les Templiers s'installèrent – préceptories, églises et moulins – mais aussi les alliances stratégiques qu'ils conclurent avec les seigneurs locaux. Loin de se contenter d'une simple chronologie, ce livre analyse l'interaction entre l'Ordre et une Bretagne autonome, tout en interrogeant la mémoire collective qui subsiste aujourd'hui des Templiers à travers des vestiges et des lieux historiques. Le livre se veut un hommage à cette histoire fascinante et méconnue.

Par Jean-Luc Alias, Alias Jean-luc
Chez Quint'feuille

|

Auteur

Jean-Luc Alias, Alias Jean-luc

Editeur

Quint'feuille

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Les templiers en Bretagne

Jean-Luc Alias, Alias Jean-luc

Paru le 16/04/2026

192 pages

Quint'feuille

24,00 €

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