Les templiers en Bretagne

Les Templiers, ordre militaire et religieux d'envergure, ont laissé une empreinte indélébile en Bretagne. A travers cet ouvrage, l'auteur nous plonge dans l'histoire complexe de leur installation dans cette région, marqué par son indépendance et ses luttes internes. En Bretagne, loin des regards royaux, l'Ordre trouva des terres fertiles pour son expansion. Cet ouvrage dévoile non seulement les lieux où les Templiers s'installèrent – préceptories, églises et moulins – mais aussi les alliances stratégiques qu'ils conclurent avec les seigneurs locaux. Loin de se contenter d'une simple chronologie, ce livre analyse l'interaction entre l'Ordre et une Bretagne autonome, tout en interrogeant la mémoire collective qui subsiste aujourd'hui des Templiers à travers des vestiges et des lieux historiques. Le livre se veut un hommage à cette histoire fascinante et méconnue.