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Munich, Bavière et Forêt-Noire

Marc Di Duca, Planet Lonely

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Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Les meilleures expériences sur place : Munich, les Bierpalast et les Biergarten, le château de Neuschwanstein, la Route romantique, Baden-Baden, les marchés de Noël, Nuremberg, le lac de Constance... Un chapitre consacré à la ville autrichienne de Salzbourg, frontalière et toute proche, et des chapitres pour découvrir le Bade Wurtemberg. Un focus sur l'Oktoberfest, avec tous les conseils pour prendre part à la plus grande fête bavaroise. Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de la région, quel que soit le temps ou le budget disponible. De nombreuses suggestions pour choisir ses activités en plein air : trekking et randonnée, alpinisme, sports d'hiver et sports nautiques...

Par Marc Di Duca, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Marc Di Duca, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Allemagne

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Munich, Bavière et Forêt-Noire

Marc Di Duca, Planet Lonely

Paru le 21/05/2026

304 pages

Lonely Planet

20,00 €

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