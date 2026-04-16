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La seconde mort de Locke

V.L. Bovalino

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Sang de mon sang, âme de mon âme, ta main est sur mon coeur. Que tu souffres, et je souffrirai. Que tu meures, et je mourrai. Jamais je ne briserai ce serment. Autrefois, l'Idistra était en paix. Ses cinq nations, abreuvées de magie par la mythique île de Locke, vivaient en harmonie et dans l'abondance. Puis, un jour, Locke disparut. Ses habitants, décimés. Son île, engloutie. Sa famille souveraine, perdue à jamais. A présent, l'Idistra est en guerre. Engagée dans l'armée scaelienne depuis qu'elle est adolescente, Grey a choisi de dédier sa vie à son mage : elle est sa main, sa source de magie, et sa gardienne, prête à tout pour le protéger sur le champ de bataille. Elle tuerait pour Kier. Elle mourrait pour lui. Quand l'héritière perdue de Locke est retrouvée, un choix s'impose aux deux soldats : la protection de la jeune fille en échange de leur liberté. Mais les quatre nations ennemies sont à leurs trousses, désespérées de la capturer et de dérober ses pouvoirs... Seulement, Grey et Kier savent que leur captive n'est pas celle qu'elle prétend être.

Par V.L. Bovalino
Chez De Saxus

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Auteur

V.L. Bovalino

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

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La seconde mort de Locke

V.L. Bovalino trad. Manon Malais

Paru le 16/04/2026

528 pages

De Saxus

24,90 €

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