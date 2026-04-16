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#Roman francophone

Entre vignes et pierres

Jean-Louis Lalanne, Lalanne Jean-louis

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Jean-Louis Lalanne, médecin et membre de l'Académie d'Angers, livre le récit de son enfance au château de Tigné, où il naquit en 1938. De la vie familiale et scolaire en Anjou aux heures sombres de l'Occupation, il mêle mémoire intime et chronique historique. Témoignage précieux sur la ruralité d'après-guerre, ce manuscrit fait revivre un patrimoine, des figures locales, des anecdotes concrètes et des paysages disparus. Plus qu'une autobiographie, il s'agit d'un acte de transmission, destiné à préserver la mémoire d'une époque et d'un lieu. Entre histoire familiale et mémoire collective, un texte sincère et enraciné.

Par Jean-Louis Lalanne, Lalanne Jean-louis
Chez Feuillage

|

Auteur

Jean-Louis Lalanne, Lalanne Jean-louis

Editeur

Feuillage

Genre

XXe siècle

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Entre vignes et pierres

Jean-Louis Lalanne, Lalanne Jean-louis

Paru le 16/04/2026

120 pages

Feuillage

12,00 €

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Scannez le code barre 9782373972306
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