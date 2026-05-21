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Mondes de poche

Brenda Peynado

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Futur proche, Saint-Domingue et ailleurs... La découverte des mondes de poche, ces univers parallèles minuscules où le temps s'écoule à des vitesses variables, promet de bouleverser l'ensemble des sociétés humaines. Scientifiques et universitaires se lancent bientôt dans des missions d'exploration, pressés d'étudier ces horizons inédits et leur potentiel apparemment sans limite. Raquel et son épouse Marlena sont de ces explorateurs d'un genre nouveau. Mais suite à un incident, Raquel tombe dans un de ces mondes-piège où le temps file à une vitesse sidérante. Or si, de son point de vue, elle en ressort très vite, quarante années se sont écoulées en temps objectif. Sa fille est morte, et son épouse vie cloitrée dans un monde de poche qu'elle refuse de quitter. Quant à la société que Raquel connaissait, conflits divers, capitalisme débridé et prévarication l'ont radicalement transformée. Etrangère à son propre univers, Raquel se dresse désormais au milieu des ruines de ses idéaux brisés. Comment inverser le cours des événements ?? Et existe-t-il encore seulement quelque chose à sauver - ne serait-ce que l'idée d'un monde plus juste, moins brutal ?? Née au mitan des années 80, Brenda Peynado, Américaine originaire de la République dominicaine, est l'autrice d'une trentaine de nouvelles et novellas, entre réalisme magique, science-fiction et littérature blanche, dont certaines furent réunies dans le très remarqué recueil The Rock Eaters (Penguin Books, 2021). Diplômée en informatique et en littérature, elle enseigne actuellement l'écriture créative à l'université de Floride du Sud. Mondes de poche, récit aussi radical qu'inventif confrontant l'amour et le deuil à un capitalisme prédateur brutal, est sa première traduction en français. "Une vision socio-politique qui transcende les genres servie par une prose éclatante". The Washington Post Mondes de poche est lauréat du prix Philip K. Dick 2025

Par Brenda Peynado
Chez Belial'

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Auteur

Brenda Peynado

Editeur

Belial'

Genre

Science-fiction

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Mondes de poche

Brenda Peynado trad. Gilles Goullet

Paru le 21/05/2026

192 pages

Belial'

13,90 €

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