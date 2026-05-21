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Famous !

Emmanuel Roche

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Vous n'êtes plus seulement ce que vous êtes. Vous êtes ce que Google dit de vous. Nous vivons un basculement silencieux mais radical : notre identité numérique a pris le pas sur notre identité réelle. Aujourd'hui, ce qu'Internet et l'IA affichent pèse souvent plus lourd que nos compétences, ou que nos intentions. Que vous cherchiez un emploi, un client, un partenaire ou une opportunité, votre réputation vous précède. Nous sommes entrés dans une société de la notation - où la confiance ne se décrète plus, elle se calcule. Dans famous ! , Emmanuel Roche propose à la fois un diagnostic lucide sur cette nouvelle ère et une méthode concrète pour agir. Il montre comment se fabriquent l'attention, la crédibilité et l'influence, explique pourquoi les récits ont pris le pouvoir sur les faits, et propose des moyens pour reprendre la main sur son image sans se trahir. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui veulent : - comprendre les règles du jeu médiatique, - structurer une image cohérente et crédible, - transformer leur visibilité en levier professionnel durable. A la croisée de l'essai de société et du guide de développement professionnel, famous ! est un manuel de lucidité pour naviguer dans l'économie de l'attention. Titulaire d'un Master 2 en Sciences Politiques, ancien attaché de presse, Emmanuel Roche est stratège en image et réputation depuis plus de 20 ans. Son compte Instagram compte plus de 19 000 abonnés.

Par Emmanuel Roche
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Emmanuel Roche

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Carrière et réussite

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Famous !

Emmanuel Roche

Paru le 21/05/2026

160 pages

Leduc.s éditions

21,90 €

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