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#Roman francophone

L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès

Samuel Doux

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Avril 2011. Xavier Dupont de Ligonnès s'évanouit quelque part dans le sud de la France, laissant derrière lui sa famille assassinée, enterrée avec soin sous la terrasse de leur maison. Au-delà du fait divers, une question demeure : comment devient-on le meurtrier présumé de ses enfants, de sa femme, de ses deux chiens ? Pas à pas, de Versailles à Nantes, de l'enfance à l'Apocalypse, L'Eternité de Xavier Dupont de Ligonnès retrace le parcours d'un homme intelligent, séduisant, obsessionnel, et dresse le portrait stupéfiant d'un fantôme qui n'a pas fini de hanter les mémoires.

Par Samuel Doux
Chez Mon poche

|

Auteur

Samuel Doux

Editeur

Mon poche

Genre

Littérature française

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L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès

Samuel Doux

Paru le 21/05/2026

304 pages

Mon poche

8,90 €

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