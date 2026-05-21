L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès

Avril 2011. Xavier Dupont de Ligonnès s'évanouit quelque part dans le sud de la France, laissant derrière lui sa famille assassinée, enterrée avec soin sous la terrasse de leur maison. Au-delà du fait divers, une question demeure : comment devient-on le meurtrier présumé de ses enfants, de sa femme, de ses deux chiens ? Pas à pas, de Versailles à Nantes, de l'enfance à l'Apocalypse, L'Eternité de Xavier Dupont de Ligonnès retrace le parcours d'un homme intelligent, séduisant, obsessionnel, et dresse le portrait stupéfiant d'un fantôme qui n'a pas fini de hanter les mémoires.