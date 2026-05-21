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Derrière les masques de Persona

Rémi Lopez

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Au milieu des années 1990, à la suite du succès de la saga Shin Megami Tensei au Japon, le studio Atlus décida de réaliser un spin off concentré sur l'environnement lycéen et l'inconscient collectif. Ce premier titre, Persona, donna ensuite vie à de multiples volets et jeux annexes, devenant un phénomène mondial dès la fin des années 2000. Aujourd'hui, la licence fait partie des séries de jeux de rôle japonais les plus célébrées dans le monde. Cet ouvrage revient sur le processus de création et sur les univers de tous les épisodes, parmi lesquels Persona 1 et 2, beaucoup moins connus en Occident. Il décrypte également les aspects symboliques et psychologiques des personnages principaux, ainsi que les plus grands thèmes de la série, qu'il s'agisse de l'inconscient jungien, des inspirations lovecraftiennes ou des éléments mythologiques. En somme, ce livre d'analyse permet de comprendre comment Persona, grâce à ses idées extravagantes, est devenu le joker du J-RPG !

Par Rémi Lopez
Chez Third Editions

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Auteur

Rémi Lopez

Editeur

Third Editions

Genre

Jeux

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Derrière les masques de Persona

Rémi Lopez

Paru le 21/05/2026

448 pages

Third Editions

39,90 €

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Scannez le code barre 9782377845996
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